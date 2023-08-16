"Серпень буде урожайним": головне з вечірнього звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: google

Сьогодні, 16 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, яка стосувалася ситуації та потреб на фронті. Значну увагу на засіданні приділили оборонним питанням, які Уряд обговорює спільно з партнерами.

Про це йдеться у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.

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Ставка 16 серпня

"Провів сьогодні Ставку. Фронтові питання, які важливі зараз. Оборонні питання, які важливі стратегічно. Командувачі доповіли про ситуацію на східних і південних напрямках. Головком і Міністерство оборони — розмова про боєприпаси. Віцепрем’єр-міністр Федоров і Держспецзв’язок — те, що стосується дронів і загалом наших технологічних можливостей", — каже Зеленський.

Зазначається, що українські захисники на фронті зараз потребують безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та військової ППО. Ці питання вирішуються, як пояснює глава держави, з іноземними партнерами, а також нарощуванням виробництва безпосередньо в Україні.

"Серпень буде урожайним"

Як наголосив Зеленський, серпень буде "урожайним місяцем", який відзначиться новими пакетами військової допомоги, важливими політичними рішеннями та особливою підтримкою.

"Провів сьогодні й тривалу нараду щодо нашої міжнародної активності зараз, у другій половині серпня. Нові пакети оборони. Нові політичні рішення заради України. Підтримка для нашої держави й людей. Цей серпень має бути урожайним для України — це завдання для всієї команди нашої держави, для кожного й кожної, хто працює заради успіху України", — каже Зеленський.

Удари по портах

Глава держави також нагадав, що минулої ночі російські окупанти цілеспрямовано вдарили по українських портах. Ця інфраструктура, як пояснює Зеленський, важлива не лише для України, але й всього світу. Він закликав світ протидіяти цьому.

"Базові речі, які дають кожному суспільству нормальне життя, — це їжа на столах у родин. Жоден інший терорист у світі, окрім Росії, ще ніколи так відверто й навмисно не бив по безпеці одразу стількох народів", — каже Зеленський.

Нагадаємо, 16 серпня Президент України Володимир Зеленський нагородив бійців, які воюють на Донбасі. Він відзначив бригади та подякував кожному військовому.