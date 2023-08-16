"Серпень буде урожайним": головне з вечірнього звернення Зеленського
Сьогодні, 16 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, яка стосувалася ситуації та потреб на фронті. Значну увагу на засіданні приділили оборонним питанням, які Уряд обговорює спільно з партнерами.
Про це йдеться у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.
Ставка 16 серпня
"Провів сьогодні Ставку. Фронтові питання, які важливі зараз. Оборонні питання, які важливі стратегічно. Командувачі доповіли про ситуацію на східних і південних напрямках. Головком і Міністерство оборони — розмова про боєприпаси. Віцепрем’єр-міністр Федоров і Держспецзв’язок — те, що стосується дронів і загалом наших технологічних можливостей", — каже Зеленський.
Зазначається, що українські захисники на фронті зараз потребують безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та військової ППО. Ці питання вирішуються, як пояснює глава держави, з іноземними партнерами, а також нарощуванням виробництва безпосередньо в Україні.
"Серпень буде урожайним"
Як наголосив Зеленський, серпень буде "урожайним місяцем", який відзначиться новими пакетами військової допомоги, важливими політичними рішеннями та особливою підтримкою.
"Провів сьогодні й тривалу нараду щодо нашої міжнародної активності зараз, у другій половині серпня. Нові пакети оборони. Нові політичні рішення заради України. Підтримка для нашої держави й людей. Цей серпень має бути урожайним для України — це завдання для всієї команди нашої держави, для кожного й кожної, хто працює заради успіху України", — каже Зеленський.
Удари по портах
Глава держави також нагадав, що минулої ночі російські окупанти цілеспрямовано вдарили по українських портах. Ця інфраструктура, як пояснює Зеленський, важлива не лише для України, але й всього світу. Він закликав світ протидіяти цьому.
"Базові речі, які дають кожному суспільству нормальне життя, — це їжа на столах у родин. Жоден інший терорист у світі, окрім Росії, ще ніколи так відверто й навмисно не бив по безпеці одразу стількох народів", — каже Зеленський.
Нагадаємо, 16 серпня Президент України Володимир Зеленський нагородив бійців, які воюють на Донбасі. Він відзначив бригади та подякував кожному військовому.