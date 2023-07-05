Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

47 ОМБр "Магура". Фото: Валерий Маркус

Сержант 47-го отдельного мотострелкового батальона "Магура" Валерий Маркус сообщил про серьезніе потери военной техники. При этом он объявил большой сбор на дроны и технику для своей бригады.

Об этом он сообщил в соцсетях.

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Маркус уточнил, что сумма, которую нужно собрать, очень велика — порядка 40-50 млн гривен.

"Уважаемые господа, за последние месяцы в штурмах мы потеряли много техники и имущества. В контексте этого я думал, на что именно объявить сбор, в чем потребность в первую очередь, но реалии таковы, что сейчас необходимо все. От очень дорогих разведывательных дронов до обычных Мавиков, от радиостанций до ремонта техники и вооружения", — сказал он.

Военнослужащий просит людей помочь бригаде "Магура", если они хотят видеть кадры успешного уничтожение российской техники.

Сообщение Валерия Маркуса. Фото: скриншот

Напомним, что главный мастер-сержант 47-й независимой механизированной бригады "Магура", Валерий Маркус сообщил, что вскоре его бригада объявит набор людей. Впрочем, пока это будет набор людей по анкетах на ключевые должности.

Также Валерий Маркус утверждает, что его бригада за период "ежедневных атак" в течение месяца понесла потери менее 2%. Таким образом он отреагировал на заявления о якобы больших потерях бригады, которые распространяются в сети.