Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор arrow

Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

5 июля 2023 17:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор
47 ОМБр "Магура". Фото: Валерий Маркус
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сержант 47-го отдельного мотострелкового батальона "Магура" Валерий Маркус сообщил про серьезніе потери военной техники. При этом он объявил большой сбор на дроны и технику для своей бригады.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Читайте также:

Маркус объявил сбор на военную технику

Маркус уточнил, что сумма, которую нужно собрать, очень велика — порядка 40-50 млн гривен.

"Уважаемые господа, за последние месяцы в штурмах мы потеряли много техники и имущества. В контексте этого я думал, на что именно объявить сбор, в чем потребность в первую очередь, но реалии таковы, что сейчас необходимо все. От очень дорогих разведывательных дронов до обычных Мавиков, от радиостанций до ремонта техники и вооружения", — сказал он.

Военнослужащий просит людей помочь бригаде "Магура", если они хотят видеть кадры успешного уничтожение российской техники.

Валерий Маркус
Сообщение Валерия Маркуса. Фото: скриншот

Напомним, что главный мастер-сержант 47-й независимой механизированной бригады "Магура", Валерий Маркус сообщил, что вскоре его бригада объявит набор людей. Впрочем, пока это будет набор людей по анкетах на ключевые должности.

Также Валерий Маркус утверждает, что его бригада за период "ежедневных атак" в течение месяца понесла потери менее 2%. Таким образом он отреагировал на заявления о якобы больших потерях бригады, которые распространяются в сети.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз