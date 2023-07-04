Сержант Маркус анонсировал набор в бригаду "Магура"

Мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус. Фото: соцсети

Главный мастер-сержант 47-й независимой механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус сообщил, что вскоре его бригада объявит набор людей. Впрочем, пока это будет набор людей по анкетам на ключевые должности.

Об этом Маркус сообщил в видеообращении.

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По словам Маркуса, потери в отряде, хоть и не большие, но есть. При этом уточнил, что не бывает штурмов без потерь.

Сержант Маркус сказал, что набор людей начнется через полторы недели.

"Но сейчас это будут анкеты, потом мы будем отбирать, потом начнется процесс перевода или оформления к нам. Нам нужно будет придумать, каким образом нам обойти этот момент с военкоматами, чтобы все-таки спустили распоряжение", — сказал он.

Потери бригады "Магура"

Главный мастер-сержант 47-й независимой механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус утверждает, что его бригада за период "ежедневных атак" в течение месяца понесла потери менее 2%. Таким образом он отреагировал на заявления о якобы больших потерях бригады, которые распространяются в сети.

Напомним, ранее Валерий Маркус подверг критике журналиста Юрия Бутусова, который выложил в сеть видео с подрывом бойцов 47-й бригады на российских минных полях.

Также он рассказал о времени штурмов и окопов, забитых трупами российских оккупантов.

Кроме того, Валерий Маркус показал трофеи бригады "Магура", в том числе российский танк.