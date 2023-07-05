Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

47 ОМБр "Магура". Фото: Валерій Маркус

Сержант 47-го окремого мотострілецького батальйону "Маґура" Валерій Маркус повідомив про серйозні втрати військової техніки. При цьому він оголосив великий збір на дрони та техніку для своєї бригади.

Про це він повідомив у соцмережах.

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Маркус уточнив, що сума, яку потрібно зібрати, дуже велика — близько 40-50 млн гривень.

"Шановні добродії, за останні місяці у штурмах ми втратили багато техніки та майна. У контексті цього я думав, на що саме оголосити збір, у чому потреба в першу чергу, але реалії такі, що зараз необхідно все. Від дуже дорогих розвідувальних дронів до звичайних Мавіків, від радіостанцій до ремонту техніки та озброєння", — сказав він.

Військовослужбовець просить людей допомогти бригаді "Маґура", якщо вони хочуть бачити кадри успішного знищення російської техніки.

Повідомлення Валерія Маркуса. Фото: скріншот

Нагадаємо, що головний майстер-сержант 47-ї незалежної механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус повідомив, що незабаром його бригада оголосить набір людей. Втім, поки що це буде набір людей з анкет на ключові посади.

Також Валерій Маркус стверджує, що його бригада за період "щоденних атак" протягом місяця зазнала втрат менш як 2%. Таким чином він відреагував на заяви про нібито великі втрати бригади, які поширюються в мережі.