Сержант Маркус рассказал, какие потери понесла 47-я бригада ВСУ "Магура"

Мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус. Фото: соцсети

Главный мастер-сержант 47-й независимой механизированной бригады "Магура", Валерий Маркус утверждает, что его бригада за период "ежедневных атак" в течение месяца понесла потери менее 2%. Таким образом он отреагировал на заявления о якобы больших потерях бригады, которые распространяются в сети.

Об этом Маркус сообщил в соцсетях.

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"Если суммировать число наших павших в боях за месяц непрекращающихся военных действий, плюс число пропавших без вести, общий процент будет меньше 2%. Мы в бригаде очень заботимся о своих людях... Все эти данные в данный момент конфиденциальны, но когда-то это время пройдет, и вы сможете проверить мои слова", — отметил он.

Стоит уточнить, что в сети распространяется информация, якобы 47-я бригада ВСУ "Магура" испытывает большие потери на фронте.

Напомним, что ранее Валерий Маркус подверг критике журналиста Юрия Бутусова, который выложил в сеть видео с подрывом бойцов 47-й бригады на российских минных полях.

Также он рассказал о времени штурмов и окопов, забитых трупами российских оккупантов.

Кроме того, Валерий Маркус показал трофеи бригады "Магура", в том числе российский танк.