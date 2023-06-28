Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус. Фото: скриншот с видео

Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус прокомментировал жесткое видео, опубликованное журналистом Юрием Бутусовым. На кадрах видно, как военные из бригады сержанта "Магура" взрываются на минах во время контрнаступления.

Об этом сообщает информационный канал БАЙРАКТАРЬ NEWS.

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Ответ Маркуса

Отмечается, что Бутусов спустя некоторое время удалил видео. Однако кадры быстро попали к кремлевским пропагандистам, которые помогли им распространиться по сети.

Сержант Маркус отреагировал на ситуацию, отметив, что он лично займется Бутусовым. Он также добавил, что россияне превосходят нас на "десять голов" в сфере инженерно-саперных работ.

Напомним, что к украинцам обратился главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус ("Магура"). Он призвал пользователей соцсетей сохранять режим "тишины".