Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

Головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус ("Маґура"). Фото: Скріншот

До українців звернувся головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус ("Маґура"). Він закликав користувачів соцмереж зберігати режим "тиші".

Своє звернення до українців він оприлюднив на сторінці в Instagram.

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Справа у тому, що саме цій бригаді, де служить Маркус, експерт BILD Юліан Рьопке приписав втрату кількох танків Leopard 2 та понад десятка БМП Bradley у ході боїв на Запорізькому напрямку. Росіяни вже підхопили цю інформацію та тиражують її на свій лад.

А ці дані оглядача офіційно не підтверджені.

"Краще просто помовчіть, щоб потім не довелося вибачатись", — звернувся Маркус.

А своє відео він підписав коротко: "Не розкручуйте російську ІПСО".

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги на суму понад 2 млрд доларів. Пакет включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпасів.

Там наголосили, що цей пакет показує постійну відданість як критично важливим короткостроковим можливостям України, так і довгостроковій здатності Збройних сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в довгостроковій перспективі.