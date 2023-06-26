ЗСУ зачистили від окупантів західний берег каналу Сіверський Донець-Донбас: відео

Українські військові на позиціях. Фото: REUTERS

Українські штурмовики зачистили плацдарм окупантів на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас. Окрім того, наші захисники успішно евакуювали пораненого.

Відповідне відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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ЗСУ зачистили плацдарм окупантів

Сирський показав відео з GoPro бійців 1-ї роти 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, яка розгромила третій батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади РФ.

"Чудова робота, а також успішна евакуація пораненого. Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Українські Сили оборони невпинно деокуповують територію України. Відтак, десантні війська ЗС України відвоювали територію під Красногорівкою, яка ще з 2014 року була під контролем Росії. Тим самим звільнивши тамтешні населені пункти.

Додамо генерал Сирський демонстрував успішну роботу в районі Бахмута снайперів Сил спеціальних операцій.

Також раніше ми писали, що на Бахмутському напрямку протидіють окупаційним військам підрозділи Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Вони методично знищують російських окупантів.