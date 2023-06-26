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ЗСУ зачистили від окупантів західний берег каналу Сіверський Донець-Донбас: відео

26 червня 2023 16:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ЗСУ зачистили від окупантів західний берег каналу Сіверський Донець-Донбас: відео
Українські військові на позиціях. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські штурмовики зачистили плацдарм окупантів на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас. Окрім того, наші захисники успішно евакуювали пораненого.

Відповідне відео опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Сирський показав відео з GoPro бійців 1-ї роти 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, яка розгромила третій батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади РФ.

"Чудова робота, а також успішна евакуація пораненого.  Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, Українські Сили оборони невпинно деокуповують територію України. Відтак, десантні війська ЗС України відвоювали територію під Красногорівкою, яка ще з 2014 року була під контролем Росії. Тим самим звільнивши тамтешні населені пункти.

Додамо генерал Сирський демонстрував успішну роботу в районі Бахмута снайперів Сил спеціальних операцій.

Також раніше ми писали, що на Бахмутському напрямку протидіють окупаційним військам підрозділи Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Вони методично знищують російських окупантів.

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