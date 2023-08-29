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Сезон "хлопка" в Крыму продолжится: Гуменюк об обстрелах полуострова

29 августа 2023 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Гуменюк рассказала об обстрелах полуострова
Последствия попадания в БК в Крыму. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россияне пытаются никак не реагировать на недавнюю серию взрывов во временно оккупированном Крыму. Таким образом, они хотят показать населению их "непобедимость" и "защищенность".

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Противодействовать они пытаются в основном в информационном пространстве, рекламируя свою "надежную" систему противовоздушной обороны, хотя результаты говорят сами за себя. Ведь даже в российских СМИ через время появляется информация о сгоревшей и уничтоженной технике", — сказала военная.

Сезон "хлопка" в Крыму

Также пресс-секретарь "Юга" анонсировала и будущие удары по оккупированному Крыму. Ведь это и есть часть крупной спецоперации по освобождению юга Украины.

"Мы имеем определенную выдержку для того, чтобы "семена хлопка" распространились более или менее равномерно по территории Крымского полуострова и всем будет совершенно очевидно, где он "пророс" и где "цветет"", — добавила военная.

Напомним, Украина наращивает свои морские силы и постепенно возвращает позицию в Черном море. Россияне обеспокоены применением надводных БпЛА и всячески пытаются спрятать от них свой флот.

Также мы сообщали, что за прошедшие сутки, 28 августа, украинские воины уничтожили около 530 российских оккупантов. Кроме того, захватчики теряют танки, бронемашины и артиллерийские системы.

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