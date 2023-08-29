Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Сезон "бавовни" у Криму продовжиться: Гуменюк про обстріли півострова arrow

Сезон "бавовни" у Криму продовжиться: Гуменюк про обстріли півострова

29 серпня 2023 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Гуменюк розповіла про обстріли півострова
Наслідки влучання у БК у Криму. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росіяни намагаються ніяк не реагувати на нещодавну серію вибухів у тимчасово окупованому Криму. Таким чином вони хочуть показати населенню їхню "непереможність" та "захищеність".

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Читайте також:

"Протидіяти вони намагаються в основному в інформаційному просторі, рекламуючи свою "надійну" систему протиповітряної оборони, хоча результати говорять самі за себе. Адже навіть у російських ЗМІ через час з'являється інформація про згорілу та знищену техніку", — сказала військова. 

Сезон "бавовни" у Криму

Також речниця "Півдня" анонсувала й майбутні удари по окупованому Криму. Адже це і є частина великої спецоперації зі звільнення півдня України.

"Ми маємо певну витримку для того, щоб "насіння бавовни" розповсюдилось більш-менш рівномірно по території Кримського півострова і всім буде абсолютно очевидно, де вона "проросла" і де "квітне"", — додала військова.

Нагадаємо, Україна нарощує свої морські сили та поступово повертає панівну позицію у Чорному морі. Росіяни занепокоєні через застосування надводних БпЛА та усіляко намагається заховати від них свій флот. 

Також ми повідомляли, що впродовж минулої доби, 28 серпня, українські воїни знищили близько 530 російських окупантів.Окрім того, загарбники втрачають танки, бронемашини та артилерійські системи. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

None

Головні новини 28 серпня: просування ЗСУ, "очі" ГУР у Криму, самогубство полковника СБУ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз