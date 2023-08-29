Гуменюк розповіла про обстріли півострова

Наслідки влучання у БК у Криму. Фото: росЗМІ

Росіяни намагаються ніяк не реагувати на нещодавну серію вибухів у тимчасово окупованому Криму. Таким чином вони хочуть показати населенню їхню "непереможність" та "захищеність".

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Протидіяти вони намагаються в основному в інформаційному просторі, рекламуючи свою "надійну" систему протиповітряної оборони, хоча результати говорять самі за себе. Адже навіть у російських ЗМІ через час з'являється інформація про згорілу та знищену техніку", — сказала військова.

Сезон "бавовни" у Криму

Також речниця "Півдня" анонсувала й майбутні удари по окупованому Криму. Адже це і є частина великої спецоперації зі звільнення півдня України.

"Ми маємо певну витримку для того, щоб "насіння бавовни" розповсюдилось більш-менш рівномірно по території Кримського півострова і всім буде абсолютно очевидно, де вона "проросла" і де "квітне"", — додала військова.

Нагадаємо, Україна нарощує свої морські сили та поступово повертає панівну позицію у Чорному морі. Росіяни занепокоєні через застосування надводних БпЛА та усіляко намагається заховати від них свій флот.

Також ми повідомляли, що впродовж минулої доби, 28 серпня, українські воїни знищили близько 530 російських окупантів.Окрім того, загарбники втрачають танки, бронемашини та артилерійські системи.