"Шахеды" атакуют Украину: первые взрывы прогремели на Полтавщине

Над Украиной зафиксировали вражеские воздушные цели

В Украине раздаются взрывы. Их было слышно в Полтавской области.

Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

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Сообщается, что первый взрыв был в Кременчуге Полтавской области.

Мониторинговый Telegram-канал пишет о еще одном БпЛА, который летит в сторону Кременчуга.

По ряду областей распространилась воздушная тревога.

Напомним, что вечером 28 февраля над Украиной зафиксировали вражеские воздушные цели. Сообщается о запуске БпЛА Shahed-136. Их заметили над Черниговской, Сумской и Полтавской областями. Там была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что по состоянию на вечер вторника, 28 февраля, три стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВВС рф находятся в боевой готовности на аэродроме "Оленья". Они снаряжены 18 ракетами.

Стоит отметить, что опираясь на опыт предыдущих обстрелов есть риск массированного удара. Вражеские БпЛА способны истощать украинскую ПВО.