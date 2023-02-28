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"Шахеды" атакуют Украину: первые взрывы прогремели на Полтавщине

28 февраля 2023 23:48
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
"Шахеды" атакуют Украину: первые взрывы прогремели на Полтавщине
Над Украиной зафиксировали вражеские воздушные цели
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

В Украине раздаются взрывы. Их было слышно в Полтавской области.

Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

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Подробности

Сообщается, что первый взрыв был в Кременчуге Полтавской области.

Мониторинговый Telegram-канал пишет о еще одном БпЛА, который летит в сторону Кременчуга.

По ряду областей распространилась воздушная тревога.

Воздушная тревога

Напомним, что вечером 28 февраля над Украиной зафиксировали вражеские воздушные цели. Сообщается о запуске БпЛА Shahed-136. Их заметили над Черниговской, Сумской и Полтавской областями. Там была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что по состоянию на вечер вторника, 28 февраля, три стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВВС рф находятся в боевой готовности на аэродроме "Оленья". Они снаряжены 18 ракетами.

Стоит отметить, что опираясь на опыт предыдущих обстрелов есть риск массированного удара. Вражеские БпЛА способны истощать украинскую ПВО.

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