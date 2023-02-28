"Шахеды" атакуют Украину: первые взрывы прогремели на Полтавщине
В Украине раздаются взрывы. Их было слышно в Полтавской области.
Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.
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Сообщается, что первый взрыв был в Кременчуге Полтавской области.
Мониторинговый Telegram-канал пишет о еще одном БпЛА, который летит в сторону Кременчуга.
По ряду областей распространилась воздушная тревога.
Напомним, что вечером 28 февраля над Украиной зафиксировали вражеские воздушные цели. Сообщается о запуске БпЛА Shahed-136. Их заметили над Черниговской, Сумской и Полтавской областями. Там была объявлена воздушная тревога.
Также мы писали, что по состоянию на вечер вторника, 28 февраля, три стратегических бомбардировщика Ту-95мс ВВС рф находятся в боевой готовности на аэродроме "Оленья". Они снаряжены 18 ракетами.
Стоит отметить, что опираясь на опыт предыдущих обстрелов есть риск массированного удара. Вражеские БпЛА способны истощать украинскую ПВО.