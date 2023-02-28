"Шахеди" атакують Україну: перші вибухи пролунали на Полтавщині

Над Україною зафіксували ворожі повітряні цілі

В Україні лунають вибухи. Їх було чути у Полтавській області.

Про це пишуть моніторингові Telegram-канали.

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Повідомляють, що перший вибух був у Кременчуці Полтавської області.

Моніторинговий Telegram-канал пише про ще один БпЛА, який летить в сторону Кременчука.

Низкою областей поширилася повітряна тривога.

Нагадаємо, що увечері 28 лютого над Україною зафіксували ворожі повітряні цілі. Повідомляють про запуск БпЛА Shahed-136. Їх помітили над Чернігівською, Сумською та Полтавською областях. Там було оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що станом на вечір вівторка, 28 лютого, три стратегічні бомбардувальники Ту-95мс ВПС рф перебувають у бойовій готовності на аеродромі "Оленья". Вони споряджені 18-ма ракетами.

Варто зазначити, що спираючись на досвід попередніх обстрілів є ризик масованого удару. Ворожі БпЛА здатні виснажувати українську ППО.