Еще один "чмоня": ВСУ взяли в плен российского оккупанта, который "взорвал" сеть
В России из-за катастрофических потерь на фронте продолжают мобилизовать всех подряд. Самое главное для страны-террористки, чтобы мужчина мог хоть как-то держать в руках оружие и самостоятельно передвигаться. Это подтверждает видео, снятое украинскими военными. Они показали оккупанта, которого можно считать конкурентом популярного "чмони".
Видео опубликовали в TikTok.
Российский "богатырь"
На видео можно увидеть, как бойцы ВСУ ведут пленного российского оккупанта. Враг, судя по видео, имеет рост до 140 сантиметров. Пользователи соцсети уже назвали захватчика "богатырем" и "вторым чмонею".
В комментариях под видео люди пишут:
Напомним, российский оккупант Андрей Рязанцев ("Чмоня"), ставший мемом из-за своего внешнего вида, снова воюет в Украине. Его после обмена пленными через неделю снова отправили на войну.