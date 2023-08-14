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Еще один "чмоня": ВСУ взяли в плен российского оккупанта, который "взорвал" сеть

14 августа 2023 22:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Еще один "чмоня": ВСУ взяли в плен российского оккупанта, который "взорвал" сеть
Российский оккупант, попавший в украинский плен. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В России из-за катастрофических потерь на фронте продолжают мобилизовать всех подряд. Самое главное для страны-террористки, чтобы мужчина мог хоть как-то держать в руках оружие и самостоятельно передвигаться. Это подтверждает видео, снятое украинскими военными. Они показали оккупанта, которого можно считать конкурентом популярного "чмони".

Видео опубликовали в TikTok.

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Российский "богатырь"

На видео можно увидеть, как бойцы ВСУ ведут пленного российского оккупанта. Враг, судя по видео, имеет рост до 140 сантиметров. Пользователи соцсети уже назвали захватчика "богатырем" и "вторым чмонею".

В комментариях под видео люди пишут:

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Комментарии под видео. Фото: скриншот
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Комментарии под видео. Фото: скриншот
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Комментарии под видео. Фото: скриншот
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Комментарии под видео. Фото: скриншот
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Комментарии под видео. Фото: скриншот

Напомним, российский оккупант Андрей Рязанцев ("Чмоня"), ставший мемом из-за своего внешнего вида, снова воюет в Украине. Его после обмена пленными через неделю снова отправили на войну.

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