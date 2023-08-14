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Ще один "чмоня": ЗСУ взяли в полон російського окупанта, який "взірвав" мережу

14 серпня 2023 22:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ще один "чмоня": ЗСУ взяли в полон російського окупанта, який "взірвав" мережу
Російський окупант, який потрапив в український полон. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Росії через катастрофічні втрати на фронті продовжують мобілізувати всіх підряд. Найголовніше для країни-терористки, щоб чоловік міг хоч якось тримати у руках зброю та самостійно пересуватися. Це підтверджує відео, яке зняли українські військові. Вони показали окупанта, якого можна вважати конкурентом популярного "чмоні".

Відео опублікували в TikTok.

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Російський "богатир"

На відео можна побачити, як бійці ЗСУ ведуть полоненого російського окупанта. Ворог, судячи з відео, має зріст у до 140 сантиметрів. Користувачі соцмережі вже назвали загарбника "богатирем" та "другим чмонею".

У коментарях під відео люди пишуть:

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Коментарі під відео. Фото: скриншот
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Коментарі під відео. Фото: скриншот
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Коментарі під відео. Фото: скриншот
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Коментарі під відео. Фото: скриншот
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Коментарі під відео. Фото: скриншот

Нагадаємо, російський окупант Андрій Рязанцев ("Чмоня"), який став мемом через свій зовнішній вигляд, знову воює в Україні. Його після обміну полоненими за тиждень знову відправили на війну.

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