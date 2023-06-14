Еще одна российская компания готовится вывозить сотрудников из Крыма
Российские компании готовятся вывозить своих сотрудников из оккупированного Крыма. Украинская разведка попросила находящихся на полуострове украинцев о помощи.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Готовность к бегству
Российские компании, по информации украинской разведки, готовятся вывозить своих сотрудников и членов их семей из оккупированного с 2014 года Крыма.
Речь идет, в частности, о компании "Черноморнефтегаз".
Просьба ГУР
Главное управление разведки обратилось к находящимся на оккупированном Крымском полуострове украинцам с просьбой посодействовать освобождению этой украинской территории от оккупантов.
Разведчики попросили предоставлять данные и координаты следующих объектов в Крыму:
- пунктов дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных подразделений;
- складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;
- точек расположения, хранения и ремонта военной техники;
- местоположений средств радиоэлектронной борьбы;
- штабов и пунктов управления российскимивойсками;
- мест хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны
Напомним, что российские оккупанты в последнее время ужесточили меры контроля на территории оккупированного с 2014 года Крымского полуострова. Причиной активизации украинского подполья в Крыму.
Под особый контроль оккупанты взяли построенный ими после аннексии Автономной Республики Крым городов через Керченский пролив.
Там, а также на других блокпостах на полуострове, или просто на улице, оккупанты тщательно проверяют все документы и транспортные средства.