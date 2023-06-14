Еще одна российская компания готовится вывозить сотрудников из Крыма

В аэропорту оккупированного Симферополя. Фото: росСМИ

Российские компании готовятся вывозить своих сотрудников из оккупированного Крыма. Украинская разведка попросила находящихся на полуострове украинцев о помощи.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Российские компании, по информации украинской разведки, готовятся вывозить своих сотрудников и членов их семей из оккупированного с 2014 года Крыма.

Речь идет, в частности, о компании "Черноморнефтегаз".

Просьба ГУР

Главное управление разведки обратилось к находящимся на оккупированном Крымском полуострове украинцам с просьбой посодействовать освобождению этой украинской территории от оккупантов.

Разведчики попросили предоставлять данные и координаты следующих объектов в Крыму:

пунктов дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных подразделений;

складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;

точек расположения, хранения и ремонта военной техники;

местоположений средств радиоэлектронной борьбы;

штабов и пунктов управления российскимивойсками;

мест хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны

Напомним, что российские оккупанты в последнее время ужесточили меры контроля на территории оккупированного с 2014 года Крымского полуострова. Причиной активизации украинского подполья в Крыму.

Под особый контроль оккупанты взяли построенный ими после аннексии Автономной Республики Крым городов через Керченский пролив.

Там, а также на других блокпостах на полуострове, или просто на улице, оккупанты тщательно проверяют все документы и транспортные средства.