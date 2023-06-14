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Еще одна российская компания готовится вывозить сотрудников из Крыма

14 июня 2023 14:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Еще одна российская компания готовится вывозить сотрудников из Крыма
В аэропорту оккупированного Симферополя. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские компании готовятся вывозить своих сотрудников из оккупированного Крыма. Украинская разведка попросила находящихся на полуострове украинцев о помощи.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Российские компании, по информации украинской разведки, готовятся вывозить своих сотрудников и членов их семей из оккупированного с 2014 года Крыма.

Речь идет, в частности, о компании "Черноморнефтегаз".

Просьба ГУР

Главное управление разведки обратилось к находящимся на оккупированном Крымском полуострове украинцам с просьбой посодействовать освобождению этой украинской территории от оккупантов.

Разведчики попросили предоставлять данные и координаты следующих объектов в Крыму:

  • пунктов дислокации, адреса проживания личного и руководящего состава оккупационных подразделений;
  • складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;
  • точек расположения, хранения и ремонта военной техники;
  • местоположений средств радиоэлектронной борьбы;
  • штабов и пунктов управления российскимивойсками;
  • мест хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны

Напомним, что российские оккупанты в последнее время ужесточили меры контроля на территории оккупированного с 2014 года Крымского полуострова. Причиной активизации украинского подполья в Крыму.

Под особый контроль оккупанты взяли построенный ими после аннексии Автономной Республики Крым городов через Керченский пролив.

Там, а также на других блокпостах на полуострове, или просто на улице, оккупанты тщательно проверяют все документы и транспортные средства.

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