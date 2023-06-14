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Ще одна російська компанія готується вивозити співробітників з Криму

14 червня 2023 14:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Ще одна російська компанія готується вивозити співробітників з Криму
В аеропорту окупованого Сімферополя. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські компанії готуються вивозити своїх співробітників з окупованого Криму. Українська розвідка попросила українців, які перебувають на півострові, про допомогу.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Російські компанії, за інформацією української розвідки, готуються вивозити своїх співробітників та членів їхніх сімей із окупованого з 2014 року Криму.

Йдеться, зокрема, про компанію "Чорноморнафтогаз".

Прохання ГУР

Головне управління розвідки звернулося до українців, які перебувають на окупованому Кримському півострові, із проханням посприяти звільненню цієї української території від окупантів.

Розвідники попросили надавати дані та координати таких об’єктів у Криму:

  • пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних підрозділів;
  • складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;
  • точок розташування, зберігання та ремонту військової техніки;
  • місць розташування засобів радіоелектронної боротьби;
  • штабів та пунктів управління російськими військами;
  • місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що російські окупанти останнім часом посилили заходи контролю на території окупованого з 2014 року Кримського півострова. Причиною є активізація українського підпілля в Криму.

Під особливий контроль окупанти взяли збудований ними після анексії Автономної Республіки Крим міст через Керченську протоку.

Там, а також на інших блокпостах на півострові, чи навіть просто на вулиці, окупанти ретельно перевіряють усі документи та транспортні засоби.

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