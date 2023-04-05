Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Еще полтысячи оккупантов были утилизированы Силами обороны: Генштаб назвал новые потери рф arrow

Еще полтысячи оккупантов были утилизированы Силами обороны: Генштаб назвал новые потери рф

5 апреля 2023 08:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украинские защитники за сутки уничтожили еще несколько сотен единиц живой силы и военной техники врага
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Ликвидированные захватчики

За 4 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли два танка, шесть бронемашин, 10 артиллерийских систем и четыре РСЗО.

Общие потери армии рф за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 176 240 (+550) человек ликвидировано;
  • танков — 3 629 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин — 7 005 (+6) ед;
  • артиллерийских систем — 2 707 (+10) ед;
  • РСЗО — 532 (+4) ед.;
  • средств ПВО — 280 (+0) ед;
  • самолетов — 306 (+0) ед;
  • вертолетов — 291 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2283 (+6);
  • крылатых ракет — 911 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 573 (+11) ед;
  • специальной техники — 299 (+1).

Потери русской армии на 5 апреля

Напомним, что в захваченном Мелитополе, где размещается оккупационная "администрация" Запорожской области, россияне уже паникуют из-за будущего контрнаступления ВСУ.

Фото: Reuters

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB