Еще полтысячи оккупантов были утилизированы Силами обороны: Генштаб назвал новые потери рф

Украинские защитники за сутки уничтожили еще несколько сотен единиц живой силы и военной техники врага

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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За 4 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли два танка, шесть бронемашин, 10 артиллерийских систем и четыре РСЗО.

Общие потери армии рф за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 176 240 (+550) человек ликвидировано;

танков — 3 629 (+2) ед;

боевых бронированных машин — 7 005 (+6) ед;

артиллерийских систем — 2 707 (+10) ед;

РСЗО — 532 (+4) ед.;

средств ПВО — 280 (+0) ед;

самолетов — 306 (+0) ед;

вертолетов — 291 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2283 (+6);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 573 (+11) ед;

специальной техники — 299 (+1).

Напомним, что в захваченном Мелитополе, где размещается оккупационная "администрация" Запорожской области, россияне уже паникуют из-за будущего контрнаступления ВСУ.

Фото: Reuters