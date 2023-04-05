Еще полтысячи оккупантов были утилизированы Силами обороны: Генштаб назвал новые потери рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Ликвидированные захватчики
За 4 апреля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 500 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли два танка, шесть бронемашин, 10 артиллерийских систем и четыре РСЗО.
Общие потери армии рф за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 176 240 (+550) человек ликвидировано;
- танков — 3 629 (+2) ед;
- боевых бронированных машин — 7 005 (+6) ед;
- артиллерийских систем — 2 707 (+10) ед;
- РСЗО — 532 (+4) ед.;
- средств ПВО — 280 (+0) ед;
- самолетов — 306 (+0) ед;
- вертолетов — 291 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2283 (+6);
- крылатых ракет — 911 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 573 (+11) ед;
- специальной техники — 299 (+1).
Напомним, что в захваченном Мелитополе, где размещается оккупационная "администрация" Запорожской области, россияне уже паникуют из-за будущего контрнаступления ВСУ.
Фото: Reuters