Ще пів тисячі окупантів були утилізовані Силами оборони: Генштаб назвав нові втрати рф

Українські захисники за добу знищили ще кількасот одиниць живої сили та військової техніки ворога

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані загарбники

За 4 квітня українські захисники знищили на фронтах війни понад 500 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили два танки, шість бронемашин, 10 артилерійських систем і чотири РСЗВ.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано;

танків — 3 629 (+2) од.;

бойових броньованих машин — 7 005 (+6) од.;

артилерійських систем — 2 707 (+10) од.;

РСЗВ — 532 (+4) од.;

засобів ППО — 280 (+0) од.;

літаків — 306 (+0) од.;

гелікоптерів — 291 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 283 (+6);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 573 (+11) од.;

спеціальної техніки — 299 (+1).

Нагадаємо, що у захопленому Мелітополі, де розміщується окупаційна "адміністрація" Запорізької області, росіяни уже панікують через майбутній контрнаступ ЗСУ.

Фото: Reuters