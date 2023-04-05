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Ще пів тисячі окупантів були утилізовані Силами оборони: Генштаб назвав нові втрати рф

5 квітня 2023 08:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Українські захисники за добу знищили ще кількасот одиниць живої сили та військової техніки ворога
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані загарбники

За 4 квітня українські захисники знищили на фронтах війни понад 500 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили два танки, шість бронемашин, 10 артилерійських систем і чотири РСЗВ.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 629 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 005 (+6) од.;
  • артилерійських систем — 2 707 (+10) од.;
  • РСЗВ — 532 (+4) од.;
  • засобів ППО — 280 (+0) од.;
  • літаків — 306 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 291 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 283 (+6);
  • крилатих ракет — 911 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 573 (+11) од.;
  • спеціальної техніки — 299 (+1).

Втрати російської армії на 5 квітня

Нагадаємо, що у захопленому Мелітополі, де розміщується окупаційна "адміністрація" Запорізької області, росіяни уже панікують через майбутній контрнаступ ЗСУ.

Фото: Reuters

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