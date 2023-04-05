Ще пів тисячі окупантів були утилізовані Силами оборони: Генштаб назвав нові втрати рф
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Ліквідовані загарбники
За 4 квітня українські захисники знищили на фронтах війни понад 500 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили два танки, шість бронемашин, 10 артилерійських систем і чотири РСЗВ.
Загальні втрати армії рф за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано;
- танків — 3 629 (+2) од.;
- бойових броньованих машин — 7 005 (+6) од.;
- артилерійських систем — 2 707 (+10) од.;
- РСЗВ — 532 (+4) од.;
- засобів ППО — 280 (+0) од.;
- літаків — 306 (+0) од.;
- гелікоптерів — 291 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 283 (+6);
- крилатих ракет — 911 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 573 (+11) од.;
- спеціальної техніки — 299 (+1).
Нагадаємо, що у захопленому Мелітополі, де розміщується окупаційна "адміністрація" Запорізької області, росіяни уже панікують через майбутній контрнаступ ЗСУ.
Фото: Reuters