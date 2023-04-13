ЗСУ за добу знищили понад пів тисячі російських окупантів, — Генштаб

Українські захисники ведуть боротьбу з російськими окупаційними військами. Фото: соцмережі

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема бронемашини, артилерійські системи і безпілотники.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 12 квітня українські захисники знищили на фронтах війни понад 500 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили 10 бронемашин, сім артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 180 590 (+540) осіб ліквідовано;

танків — 3 646 (+0) од.;

бойових броньованих машин — 7 053 (+10) од.;

артилерійських систем — 2 777 (+7) од.;

РСЗВ — 535 (+0) од.;

засобів ППО — 283 (+1) од.;

літаків — 307 (+0) од.;

гелікоптерів — 293 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 339 (+5);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 637 (+7) од.;

спеціальної техніки — 320 (+1).

Втрати російської армії на 13 квітня 2023 року

Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про те, що артилерія і ракетні війська за минулу добу вивели з ладу радіолокаційну станцію російської окупаційної армії.