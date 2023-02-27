Еще полтысячи российских военных были уничтожены ВСУ: Генштаб назвал новые потери рф

Украинские защитники за сутки уничтожили большое количество российских захватчиков и единиц военной техники россиян

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет почти 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ликвидированные оккупанты

За 26 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 600 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, шесть бронемашин и одиннадцать беспилотников.

Общие потери армии рф за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

личного состава — около 148 690 (+560) человек ликвидировано;

танков — 3 385 (+4) ед;

боевых бронированных машин — 6621 (+6) ед;

артиллерийских систем — 2 380 (+0) ед;

РСЗО — 475 (+0) ед;

средств ПВО — 247 (+0) ед;

самолетов — 300 (+1) ед;

вертолетов — 288 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2048 (+11);

крылатых ракет — 873 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 248 (+6) ед;

специальной техники — 230 (+0).

Напомним, ранее Генштаб сообщал о больших потерях россиян на Донбассе, что, в свою очередь, спровоцировало массовое дезертирство военнослужащих российской армии.

Фото: Генштаб ВСУ