Еще полтысячи российских военных были уничтожены ВСУ: Генштаб назвал новые потери рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет почти 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Ликвидированные оккупанты
За 26 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 600 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли четыре танка, шесть бронемашин и одиннадцать беспилотников.
Общие потери армии рф за время войны
Общие боевые потери армии страны-агрессора:
- личного состава — около 148 690 (+560) человек ликвидировано;
- танков — 3 385 (+4) ед;
- боевых бронированных машин — 6621 (+6) ед;
- артиллерийских систем — 2 380 (+0) ед;
- РСЗО — 475 (+0) ед;
- средств ПВО — 247 (+0) ед;
- самолетов — 300 (+1) ед;
- вертолетов — 288 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2048 (+11);
- крылатых ракет — 873 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 248 (+6) ед;
- специальной техники — 230 (+0).
Напомним, ранее Генштаб сообщал о больших потерях россиян на Донбассе, что, в свою очередь, спровоцировало массовое дезертирство военнослужащих российской армии.
Фото: Генштаб ВСУ