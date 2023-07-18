Еще более 700 солдат и куча техники: потери россиян по состоянию на 18 июля
За прошедшие сутки, 17 июля, украинские защитники уничтожили около 710 оккупантов. Кроме того, захватчики теряют танки, артиллерийские установки и боевые бронированные машины.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери армии РФ за сутки
За 17 июля ВСУ ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 710 российских военных.
Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 17 бронемашин, 38 артиллерийских систем, 11 беспилотников и 27 единиц автомобильной техники.
Потери армии РФ в войне
Общие боевые потери оккупационного контингента следующие:
- личного состава — около 239 010 (+710) человек ликвидировано;
- танков — 4 119 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин — 8 051 (+17) ед.;
- артиллерийских систем — 4 542 (+38) ед.;
- РСЗО — 689 (+4) ед.;
- средств ПВО — 428 (+0) ед.;
- самолетов — 315 (+0) ед.;
- вертолетов — 310 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 839 (+11) ед.;
- крылатых ракет — 1273 (+0) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 7086 (+27) ед.;
- специальной техники — 677 (+0) ед.
Напомним, по сравнению с прошлым годом оккупанты снизили интенсивность массированных ударов по Украине. Они могут готовить новую мощную атаку, накапливая определенный ракетный арсенал.
В Воздушных Силах Украины пока не могут сбивать дроны и ракеты РФ подальше от городов. В противном случае Россия сможет легко обнаруживать "пробелы" в противовоздушной обороне.