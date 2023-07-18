Еще более 700 солдат и куча техники: потери россиян по состоянию на 18 июля

Украинские военные во время выполнения боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 17 июля, украинские защитники уничтожили около 710 оккупантов. Кроме того, захватчики теряют танки, артиллерийские установки и боевые бронированные машины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За 17 июля ВСУ ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 710 российских военных.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 17 бронемашин, 38 артиллерийских систем, 11 беспилотников и 27 единиц автомобильной техники.

Потери армии РФ в войне

Общие боевые потери оккупационного контингента следующие:

личного состава — около 239 010 (+710) человек ликвидировано;

танков — 4 119 (+4) ед.;

боевых бронированных машин — 8 051 (+17) ед.;

артиллерийских систем — 4 542 (+38) ед.;

РСЗО — 689 (+4) ед.;

средств ПВО — 428 (+0) ед.;

самолетов — 315 (+0) ед.;

вертолетов — 310 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 839 (+11) ед.;

крылатых ракет — 1273 (+0) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 7086 (+27) ед.;

специальной техники — 677 (+0) ед.

Потери русской армии на 18 июля 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, по сравнению с прошлым годом оккупанты снизили интенсивность массированных ударов по Украине. Они могут готовить новую мощную атаку, накапливая определенный ракетный арсенал.

В Воздушных Силах Украины пока не могут сбивать дроны и ракеты РФ подальше от городов. В противном случае Россия сможет легко обнаруживать "пробелы" в противовоздушной обороне.