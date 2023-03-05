Еще более 900 оккупантов, танки и артсистемы: обновленные данные о потерях рф в войне
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 900 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Ликвидированные военные рф
В течение суток 4 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 930 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли пять танков, девять бронемашин и 12 артиллерийских систем.
Общие потери русской армии за время войны
Общие боевые потери армии страны-агрессора по состоянию на 5 марта 2023 следующие:
- личного состава — около 153 120 (+930) человек ликвидировано;
- танков — 3414 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин — 6 692 (+9) единиц;
- артиллерийских систем — 2426 (+12) единиц;
- РСЗО — 488 (+1) единиц;
- средства ПВО — 248 (+1) единиц;
- самолетов — 302 (+0) единиц;
- вертолетов — 289 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2071 (+5);
- крылатые ракеты — 873 (+0);
- корабли /катера — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5299 (+10) единиц;
- специальная техника — 232 (+2).
Данные по поводу потерь врага уточняются.
Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили более 130 атак противника на указанных направлениях.