Еще более 900 оккупантов, танки и артсистемы: обновленные данные о потерях рф в войне

Потери врага превысили 153 тыс. военных

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 900 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ликвидированные военные рф

В течение суток 4 марта украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 930 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли пять танков, девять бронемашин и 12 артиллерийских систем.

Общие потери русской армии за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора по состоянию на 5 марта 2023 следующие:

личного состава — около 153 120 (+930) человек ликвидировано;

танков — 3414 (+5) единиц;

боевых бронированных машин — 6 692 (+9) единиц;

артиллерийских систем — 2426 (+12) единиц;

РСЗО — 488 (+1) единиц;

средства ПВО — 248 (+1) единиц;

самолетов — 302 (+0) единиц;

вертолетов — 289 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2071 (+5);

крылатые ракеты — 873 (+0);

корабли /катера — 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 5299 (+10) единиц;

специальная техника — 232 (+2).

Данные по поводу потерь врага уточняются.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили более 130 атак противника на указанных направлениях.