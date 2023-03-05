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Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини розвідки

5 березня 2023 08:00
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, яку трофейну зброю захопили ЗСУ у росіян
Росіяни стали головними "донорами" у постачанні українським Силам оборони озброєння й техніки
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Від початку повномасштабного російського вторгнення Збройні сили України знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Однак чимало її було кинуто агресором на полі бою або відібрано у чесному бою українськими вояками. 
Зараз ця техніка відновлена, перероблена, вдосконалена і допомагає українцям бити загарбників їх же зброєю.
Новини.LIVE вже писало про зразки української та західної зброї, яка використовується Збройними силами України на полі бою проти армії російської федерації. Тепер мова піде про "російський ленд-ліз" — трофейну техніку. Раніше вже надавався опис танків, БМП, машини управління. Сьогодні поговоримо про техніку розвідки.

"Барнаул-Т"

Російський пересувний самохідний гусенічний модульний комплекс розвідки повітряних цілей "Барнаул-Т" призначений для розвідки повітряних цілей та прийому інформації від сполучених систем виявлення.

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Як правило, комплекс встановлено на базу МТ-ЛБ, але є екземпляри, які мають колісну базу від БТР.

Бортові системи машини видають дані про траєкторію цілей, формують сценарій дій зенітних підрозділів та здійснюють розподіл цілей на кожному рівні управління з урахуванням можливостей конкретних підрозділів, їх позиції, боєготовності, стану боєкомплекту тощо.

  • "Барнаул-Т". Фото: Wikimedia commons
  • "Барнаул-Т". Фото: Wikimedia commons
  • "Барнаул-Т". Фото: Wikimedia commons
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Примітно, що модулі комплексу можуть взаємодіяти з усіма існуючими парками зенітних засобів та радіолокаційних станцій російських підрозділів ППО, а також іноземного виробництва.

А завдяки максимальній реалізації бойових можливостей різнорідних зенітних засобів система забезпечує ефективне відображення масованого нальоту противника.

Також комплекс "Барнаул" має модульну побудову. Це дає йому можливість гнучко адаптуватися до структури конкретного угруповання ППО відповідно до вимог іноземних замовників.

Росіяни почали використовувати модулі розвідки й управління 9С932-1 "Барнаул" щонайменше з 2015 року під час вторгнення на схід України.

Аналітики не виключають, що комплекси використовувалися разом із ЗРК "Тор-М1".

Внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну війська рф позбулися певної кількості цих засобів розвідки, а до десяти з них опинилися в руках ЗСУ.

Барнаул-Т
"Барнаул-Т". Фото: Wikimedia commons

Зокрема, підтверджено, що при звільненні села Гусарівка, що під Харковом, українські військові знайшли декілька нових комплексів "Барнаул". Українськими військовими також було захоплено комплект для наведення цілі навідника ПЗРК 9С935 зі складу комплексу "Барнаул-Т".

А під час відступу російських десантників з-під Ірпеня Київської області ними було кинуто кілька бойових машин десанту та ззовні неушкоджену машину зі складу комплексу розвідки та управління протиповітряною обороною "Барнаул-Т" на шасі БТР-МДМ "Ракушка".

"Барнаул-Т"
"Барнаул-Т" під Ірпенем. Фото: defence-ua.com

"Артек"

Російський радіотехнічний комплекс Р-166 "Артек" призначено для організації каналів зв'язку одночасно у двох незалежних радіонапрямах або радіомережах коротких та ультракоротких хвиль діапазонів.

Комплекс було розроблено Тамбовським НДІ радіотехніки "Ефір", а виробляється заводами "Ревтруд" та "Октябрь".

На озброєння збройних сил росії комплекс поставлений у 1996 році, а масовий його випуск було розпочато у 2006 році.

"Артек" використовується оперативною ланкою управління та забезпечує радіозв'язок у складі вузлів зв'язку та автономно.

Р-166 "Артек"
Р-166 "Артек". Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia commons.

До складу системи входять низка передавачів, апаратура системи керування радіостанцією та комутації високочастотних трактів, комплекс енергопостачання, дві радіостанції, набір із декількох різних антен.

Примітно, що комплекс здатний розгортатися в робочий стан від 5 хвилин до години і забезпечувати зв’язок на відстань від 70 до 250 км у постійному автономному режимі впродовж семи діб.

Перші модулі типу "Артек" були виявлені ЗСУ у 2014-2015 роках в окупованих районах Донецької та Луганської областей. А з моменту російського повномасштабного вторгнення в Україну перший такий комплекс українські воїни захопили у березні 2022 року під час боїв за місто Тростянець.

Тактико-технічні характеристики:

  • Вага — 14840 кг
  • Довжина — 8300 мм
  • Ширина — 2610 мм
  • Висота — 3520 мм
  • Екіпаж — 3 особи
  • Швидкість — до 60 км/год.

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