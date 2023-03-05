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Ще понад 900 окупантів, танки та артсистеми: оновлені дані про втрати рф у війні

5 березня 2023 08:29
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Втрати ворога перевищили 153 тис. військових
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 900 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані військові рф

Протягом доби 4 березня українські захисники знищили на фронтах війни приблизно 930 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили п'ять танків, дев'ять бронемашин та 12 артилерійських систем.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора станом на 5 березня 2023 року такі:

  • особового складу — близько 153 120 (+930) осіб ліквідовано;
  • танків — 3414 (+5) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 6 692 (+9) одиниць;
  • артилерійських систем — 2426 (+12) одиниць;
  • РСЗВ — 488 (+1) одиниць;
  • засоби ППО — 248 (+1) одиниць;
  • літаків — 302 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 289 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2071 (+5);
  • крилаті ракети — 873 (+0);
  • кораблі /катери — 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5299 (+10) одиниць;
  • спеціальна техніка — 232 (+2).

Дані щодо втрат ворога уточнюються. 

Втрати рф станом на 5 березня 2023

Нагадаємо, раніше у Генштабі повідомили, що ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 130 атак противника на зазначених напрямках. 

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