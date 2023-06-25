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Что ждет Пригожина в Беларуси: неутешительные для главаря "Вагнера" данные от CNN

25 июня 2023 10:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Что ждет Пригожина в Беларуси: неутешительные для главаря "Вагнера" данные от CNN
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 24 июня, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал бунт против руководства России, но вечером того же дня он его и закончил и развернул своих бойцов обратно. Впрочем, президент РФ Владимир Путин не прощает такого, и Пригожина могут убить в Беларуси, куда его и отправил российский лидер.

Об этом пишет CNN.

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Что ждет Пригожина в Беларуси

В сообщении указывается, что многие вопросы остаются без ответов, включая роль Пригожина в группе "Вагнера" и его участие в войне на Украине, а также, будут ли все истребители группы наняты в российскую армию.

Представитель Кремля заявил в субботу, что не может сообщить, какую позицию Пригожин займет в Беларуси, куда его отправил Владимир Путин. Сам Пригожин также не раскрыл много деталей о своем согласии на остановку наступления на Москву.

Как указал майор армии США в отставке Майк Лайонс, группа Вагнера считается "независимой боевой ротой", и их условия отличаются от условий российских вооруженных сил. 

CNN сообщает, что эксперты предупреждают о возможных опасностях для Пригожина. 

"Путин не прощает предателей. Даже если Путин прикажет Пригожину отправиться в Беларусь, он все равно будет считаться предателем, и я сомневаюсь, что Путин когда-либо простит ему это", — заявила бывший глава московского бюро CNN и эксперт по делам России Джилл Догерти.

Догерти добавила, что, возможно, мы увидим, как Пригожина убьют в Беларуси, но это представляет сложную дилемму для Москвы, так как, пока у Пригожина есть определенная поддержка, он остается угрозой, независимо от его местонахождения.

Напомним, что разведка США знала о бунте Евгения Пригожина и предупредила об этом Конгресс. Как подчеркнули осведомленные источники, было трудно определить конечные намерения Пригожина.

Также мы писали, что в развязку военного переворота Президент Владимир Путин просил вмешаться Александра Лукашенко с определенной целью. Глава Кремля не хочет брать на себя ответственность за все, что наобещали Пригожину.

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