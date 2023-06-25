Що чекає на Пригожина у Білорусі: невтішні для ватажка "Вагнера" дані від CNN

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: Reuters

У суботу, 24 червня, голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав бунт проти керівництва Росії, але ввечері того ж дня він його закінчив і розвернув своїх бійців назад. Втім, президент РФ Володимир Путін не прощає такого, і Пригожина можуть вбити в Білорусі, куди його і відправив російський лідер.

Про це пише CNN.

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У повідомленні зазначається, що багато питань залишаються без відповідей, включаючи роль Пригожина у групі Вагнера та його участь у війні в Україні, а також те, чи всі винищувачі групи наяйняті у російську армію.

Представник Кремля заявив у суботу, що не може повідомити, яку позицію Пригожин займе у Білорусі, куди його відправив Володимир Путін. Сам Пригожин також не розкрив багато деталей про свою згоду на припинення наступу на Москву.

Як зазначив майор армії США у відставці Майк Лайонс, група "Вагнер" вважається "незалежною бойовою ротою", та їх умови відрізняються від умов російських збройних сил.

CNN повідомляє, що експерти попереджають про можливі небезпеки для Пригожина.

"Путін не прощає зрадників. Навіть якщо Путін накаже Пригожину вирушити до Білорусі, він все одно вважатиметься зрадником, і я сумніваюся, що Путін колись пробачить йому це", — заявила колишній голова московського бюро CNN та експерт у справах Росії Джилл Догерті.

Догерті додала, що, можливо, ми побачимо, як Пригожина уб'ють у Білорусі, але це є складною дилемою для Москви, оскільки, поки Пригожин має певну підтримку, він залишається загрозою, незалежно від його місцеперебування.

Нагадаємо, що розвідка США знала про бунт Євгена Пригожина та попередила про це Конгрес. Як підкреслили обізнані джерела, важко було визначити кінцеві наміри Пригожина.

Також ми писали, що у розв'язку військового перевороту Президент Володимир Путін просив втрутитися Олександра Лукашенка з певною метою. Глава Кремля не хоче брати на себе відповідальність за все, що обіцяли Пригожину.