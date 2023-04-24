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Что можно будет считать завершением российско-украинской войны: объяснение Буданова

24 апреля 2023 09:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Что можно будет считать завершением российско-украинской войны: объяснение Буданова
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: "РБК-Украина"/Виталий Носач
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украина сможет завершить войну только полным освобождением всех территорий. Даже деоккупация Крыма без освобождения Донецкой и Луганской областей не будет означать завершение войны.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

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По словам Кирилла Буданова, война в Украине не может завершиться раньше возвращения всех территорий.

"Завершить эту войну можно только одним путем  это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 1991 года", — подчеркнул главный украинский разведчик.

Ничего нельзя оставлять России

Буданов заверил, что даже увольнение Крыма без деоккупации Донбасса не будет означать конец российско-украинской войны.

"Если Крым будет последним забран — это финал. Если Крым будет первым забран, а Донбасс еще нет — это не финал", — отметил руководитель Главного управления разведки.

Напомним, в Институте изучения войны отметили, что Украина сможет провести скоординированную наступательную операцию с полным использованием готовящихся к ней девяти бригад. Украина будет иметь достаточное количество танков и бронетранспортеров разных типов в своих подразделениях для поддержки расширенного механизированного маневра.

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