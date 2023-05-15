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Что делать, если вы узнали пропавшего без вести на фото/видео, — Минреинтеграции

15 мая 2023 11:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Что делать, если вы узнали пропавшего без вести на фото/видео, — Минреинтеграции
Украинские военнопленные. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Если вы заметили на фото или видео человека, который считается пропавшим без вести, необходимо подать ходатайство по имени следователя, который занимается поиском этого лица. В случае проведения экспертизы копия заключения эксперта должна быть предоставлена Уполномоченному и Нацинформбюро.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

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Обращение к следователю

По информации от Минреинтеграции, если вы заметили в интернете фотографию или видеозапись, на которых, по вашему мнению, есть человек, считающийся пропавшим без вести — необходимо выполнить определенный алгоритм действий.

Прежде всего, нужно обратиться с ходатайством к следователю, расследующему исчезновение этого человека.

К ходатайству должно быть добавлено соответствующее фото или видео.

Действия власти

В дальнейшем следователь должен дать ответ о назначении или отказе в экспертизе в течение трех дней.

Если экспертиза будет назначена, копию результатов этой экспертизы, заключение эксперта, необходимо получить и предоставить Уполномоченному из пропавших без вести и Национальному информационному бюро.

Напомним, по состоянию в начале мая органам Национальной полиции Украины удалось разыскать более 50% количества граждан, считавшихся пропавшими без вести с начала полномасштабного вторжения РФ. Подтверждены данные по 23 760 человек, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

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