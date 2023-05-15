Что делать, если вы узнали пропавшего без вести на фото/видео, — Минреинтеграции
Если вы заметили на фото или видео человека, который считается пропавшим без вести, необходимо подать ходатайство по имени следователя, который занимается поиском этого лица. В случае проведения экспертизы копия заключения эксперта должна быть предоставлена Уполномоченному и Нацинформбюро.
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
Обращение к следователю
По информации от Минреинтеграции, если вы заметили в интернете фотографию или видеозапись, на которых, по вашему мнению, есть человек, считающийся пропавшим без вести — необходимо выполнить определенный алгоритм действий.
Прежде всего, нужно обратиться с ходатайством к следователю, расследующему исчезновение этого человека.
К ходатайству должно быть добавлено соответствующее фото или видео.
Действия власти
В дальнейшем следователь должен дать ответ о назначении или отказе в экспертизе в течение трех дней.
Если экспертиза будет назначена, копию результатов этой экспертизы, заключение эксперта, необходимо получить и предоставить Уполномоченному из пропавших без вести и Национальному информационному бюро.
Напомним, по состоянию в начале мая органам Национальной полиции Украины удалось разыскать более 50% количества граждан, считавшихся пропавшими без вести с начала полномасштабного вторжения РФ. Подтверждены данные по 23 760 человек, пропавшим без вести при особых обстоятельствах.