Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Що робити, коли ви упізнали зниклого безвісти на фото/відео, — Мінреінтеграції arrow

Що робити, коли ви упізнали зниклого безвісти на фото/відео, — Мінреінтеграції

15 травня 2023 11:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Що робити, коли ви упізнали зниклого безвісти на фото/відео, — Мінреінтеграції
Українські військовополонені. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Якщо ви помітили на фото чи відео людину, що вважається зниклою безвісти, необхідно подати клопотання на ім’я слідчого, який займається пошуком цієї особи. У випадку проведення експертизи копія висновка експерта має бути надана Уповноваженому та Націнформбюро.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Читайте також:

Звернення до слідчого

За інформацією від Мінреінтеграції, якщо ви помітили в інтернеті фотографіію чи відеозапис, на яких, на вашу думку, є людина, що вважається зниклою безвісти — необхідно виконати певний алгоритм дій.

Перш за все, треба звернутися із клопотанням до слідчого, який розслідує зникнення цієї людини.

До клопотання має бути додане відповідне фото чи відео.

Дії влади

Надалі слідчий має надати відповідь щодо призначення чи відмови у експертизі протягом трьох днів.

Якщо експертиза буде призначена, копію результатів цієї експертизи, висновок експерта, необхідно отримати і надати Уповноваженому зі зниклих безвісти та Національному інформаційному бюро.

Нагадаємо, станом на початку травня органам Національної поліції України вдалося розшукати понад 50% кількості громадян, яких вважали зниклими безвісти від початку повномасштабного вторгнення РФ. Підтверджено дані щодо 23 760 осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB