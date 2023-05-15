Що робити, коли ви упізнали зниклого безвісти на фото/відео, — Мінреінтеграції

Українські військовополонені. Фото: росЗМІ

Якщо ви помітили на фото чи відео людину, що вважається зниклою безвісти, необхідно подати клопотання на ім’я слідчого, який займається пошуком цієї особи. У випадку проведення експертизи копія висновка експерта має бути надана Уповноваженому та Націнформбюро.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

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Звернення до слідчого

За інформацією від Мінреінтеграції, якщо ви помітили в інтернеті фотографіію чи відеозапис, на яких, на вашу думку, є людина, що вважається зниклою безвісти — необхідно виконати певний алгоритм дій.

Перш за все, треба звернутися із клопотанням до слідчого, який розслідує зникнення цієї людини.

До клопотання має бути додане відповідне фото чи відео.

Дії влади

Надалі слідчий має надати відповідь щодо призначення чи відмови у експертизі протягом трьох днів.

Якщо експертиза буде призначена, копію результатів цієї експертизи, висновок експерта, необхідно отримати і надати Уповноваженому зі зниклих безвісти та Національному інформаційному бюро.

Нагадаємо, станом на початку травня органам Національної поліції України вдалося розшукати понад 50% кількості громадян, яких вважали зниклими безвісти від початку повномасштабного вторгнення РФ. Підтверджено дані щодо 23 760 осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.