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Что такое боевая повестка и кому ее могут вручить: разъяснение ТЦК

29 июня 2023 05:37
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Повестка и мобилизационное распоряжение — в чем существенная разница
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине уже более 16 месяцев идет военное положение и общая мобилизация. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет обычно вручают повестку для уточнения данных, с которой они должны явиться в ТЦК и СП в указанную дату и время. Однако еще есть мобилизационное распоряжение — так называемая боевая повестка.

Чем эти два документа существенно отличаются между собой, рассказал руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко в интервью изданию Leopolis.news.

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Вручение повестки для уточнения данных — что нужно знать

Как уже отмечалось выше, военнообязанные украинцы чаще получают повестку для уточнения данных. С ней необходимо явиться в ТЦК и СП, чтобы обновить информацию о своем семейном состоянии, работе, состоянии здоровья и т.д.

После мужчины могут отправить на прохождение военно-врачебной комиссии, вручив соответствующую повестку для прохождения ВЛК. Именно медицинская комиссия определит, пригодно ли лицо к военной службе.

"Приход в ТЦК — это не автоматическая отправка в армию. Нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинское освидетельствование. И имеющие законные основания по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армии", — заверил Тищенко.

Руководитель ЛОТЦК и СП напомнил, что согласно действующему законодательству каждый военнообязанный обязательно самостоятельно должен сообщать ТЦК обновленную информацию о составе семьи, состоянии здоровья, смене места работы и т.д.

"Если бы мужчины это делали раньше времени и регулярно, то бы однозначно порядка было больше в их учетных делах и никто не дергал бы людей зря", — считает полковник.

 

Вручение повестки для уточнения данных - что нужно знать
Военнообязан в ТЦК и СП. Фото: google.com

Что такое мобилизационное распоряжение

Мобилизационное распоряжение, которое еще часто называют боевой повесткой, вручается военнообязанному после прохождения ВЛК, если он признан годным к прохождению военной службы.

Однако Тищенко подчеркнул, что даже вручение боевой повестки не означает, что человек сразу попадет на фронт.

"Если лицо служило, то направляется в пункт постоянной дислокации воинской части. Там в течение 3-4 недель проходит боевое согласование. Всех, кто не служил, мы направляем в учебные центры", — сообщил Александр Тищенко.

 

Что такое мобилизационное распоряжение
Вручение мобилизационного предписания. Фото: google.com

Ранее мы сообщали, как работодатель должен вручать повестку работнику и о каком важном нюансе нужно помнить.

Напомним, мы рассказывали, какие повестки будут вручать украинцам летом 2023 года.

Также мы писали, могут ли родственники подписывать повестку вместо военнообязанного.

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