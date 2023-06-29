Повестка и мобилизационное распоряжение — в чем существенная разница

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП

В Украине уже более 16 месяцев идет военное положение и общая мобилизация. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет обычно вручают повестку для уточнения данных, с которой они должны явиться в ТЦК и СП в указанную дату и время. Однако еще есть мобилизационное распоряжение — так называемая боевая повестка.

Чем эти два документа существенно отличаются между собой, рассказал руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Тищенко в интервью изданию Leopolis.news.

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Вручение повестки для уточнения данных — что нужно знать

Как уже отмечалось выше, военнообязанные украинцы чаще получают повестку для уточнения данных. С ней необходимо явиться в ТЦК и СП, чтобы обновить информацию о своем семейном состоянии, работе, состоянии здоровья и т.д.

После мужчины могут отправить на прохождение военно-врачебной комиссии, вручив соответствующую повестку для прохождения ВЛК. Именно медицинская комиссия определит, пригодно ли лицо к военной службе.

"Приход в ТЦК — это не автоматическая отправка в армию. Нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинское освидетельствование. И имеющие законные основания по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армии", — заверил Тищенко.

Руководитель ЛОТЦК и СП напомнил, что согласно действующему законодательству каждый военнообязанный обязательно самостоятельно должен сообщать ТЦК обновленную информацию о составе семьи, состоянии здоровья, смене места работы и т.д.

"Если бы мужчины это делали раньше времени и регулярно, то бы однозначно порядка было больше в их учетных делах и никто не дергал бы людей зря", — считает полковник.

Военнообязан в ТЦК и СП. Фото: google.com

Что такое мобилизационное распоряжение

Мобилизационное распоряжение, которое еще часто называют боевой повесткой, вручается военнообязанному после прохождения ВЛК, если он признан годным к прохождению военной службы.

Однако Тищенко подчеркнул, что даже вручение боевой повестки не означает, что человек сразу попадет на фронт.

"Если лицо служило, то направляется в пункт постоянной дислокации воинской части. Там в течение 3-4 недель проходит боевое согласование. Всех, кто не служил, мы направляем в учебные центры", — сообщил Александр Тищенко.

Вручение мобилизационного предписания. Фото: google.com

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