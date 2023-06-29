Повістка та мобілізаційне розпорядження — у чому суттєва різниця

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП

В Україні вже понад 16 місяців триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років, як правило, вручають повістку для уточнення даних, з якою вони повинні явитися у ТЦК та СП у зазначену дату та час. Проте є ще мобілізаційне розпорядження — так звана бойова повістка.

Чим ці два документи суттєво між собою відрізняються, розповів керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Тищенко в інтерв'ю виданню Leopolis.news.

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Як вже зазначалося вище, військовозобов'язані українці найчастіше отримують повістку для уточнення даних. З нею необхідно явитися до ТЦК та СП, щоб оновити інформацію про свій сімейний стан, роботу, стан здоров'я тощо.

Після чоловіка можуть відправити на проходження військово-лікарської комісії, вручивши відповідну повістку для проходження ВЛК. Саме медична комісія визначить, чи придатна особа до військової служби.

"Прихід до ТЦК — це не автоматична відправка до війська. Потрібно розуміти, що це ціла низка процедур, а також медичний огляд. І ті, хто мають законні підстави, по стану здоров’я або інших причин не бути мобілізованими, точно не потраплять до армії", — запевнив Тищенко.

Керівник ЛОТЦК та СП нагадав, що згідно з чинним законодавством кожен військовозобов'язаний обов’язково самостійно повинен повідомляти ТЦК оновлену інформацію про склад сім’ї, стан здоров’я, зміну місця праці тощо.

"Якби чоловіки це робили завчасно і регулярно, то б однозначно порядку було більше в їх облікових справах і ніхто не смикав би людей надаремно", — вважає полковник.

Військовозобов'язаний в ТЦК та СП. Фото: google.com

Що таке мобілізаційне розпорядження

Мобілізаційне розпорядження, яке ще часто називають бойовою повісткою, вручається військовозобов'язаному після проходження ВЛК, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Однак Тищенко підкреслив, навіть вручення бойової повістки не означає, що людина одразу потрапить на фронт.

"Якщо особа служила, то направляється в пункт постійної дислокації військової частини. Там протягом 3-4 тижнів проходить бойове узгодження. Усіх, хто не служив, ми направляємо в навчальні центри", — повідомив Олександр Тищенко.

Вручення мобілізаційного розпорядження. Фото: google.com

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