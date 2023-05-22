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Что происходит на фронте 22 мая: карты боев от ISW

22 мая 2023 07:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Что происходит на фронте 22 мая: карты боев от ISW
Украинские военные и карта ISW. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 22 мая, украинские военные продолжают держать оборону на юге и востоке страны. Российские захватчики не оставляют попытки продвинуться в Луганской и Донецкой областях, а также на запад в восточную Харьковскую область.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Луганская область

Вчера, 21 мая, российские войска продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от Купянска и к югу от Кременной. В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты вели неудачные наступательные действия вблизи Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска) и Ивано-Дарьевки (23 км южнее Кременной).

Российский милблогер утверждал, что войска РФ проводили неудачные наступательные операции вблизи Стельмаховки (16 км к западу от Сватового), Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной), Невского (18 км к северо-западу от Кременной) и Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

Карта боевых действий
Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

Донецкая область

Российские войска продолжают наступательные действия на линии фронта Донецк — Авдеевка, но 21 мая не достигли никаких подтвержденных территориальных достижений.

Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты вели неудачные наступательные операции в направлениях Авдеевки, Марьинки (18 км западнее Донецка), Первомайское (15 км северо-западнее Донецка), Новокалиново (12 км северо-западнее Авдеевки) и Северное (14 км северо-западнее Донецка).

Связанный с Кремлем милблогер утверждает, что российские войска активизировали наступательные операции на Донецком направлении и атаковали: в западной и северной частях Марьинки; в направлении Первомайского; на юго-западных и восточных подступах к Авдеевке; и в Новокалиновом.

Бои за город Бахмут продолжаются.

Карта боевых действий
Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW
Карта боевых действий
Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

Юг

Вчера, 21 мая, российские войска не производили никаких подтвержденных наземных ударов в Херсонской и Запорожской областях.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты в Херсонской и Запорожской областях продолжают вести оборонные операции на линии фронта.

Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины рассказало, что российские войска на юге Украины продолжают занимать оборонные позиции и украинские войска не заметили значительных изменений в составе или позициях российских войск.

Захватчики продолжают обстрелы украинских позиций в Запорожской области и на западном (правом) берегу Херсонской области.

Карта боевых действий
Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW
Карта боевых действий
Карта боев, Херсонская область
Инфографика: ISW

Напомним, за минувшие сутки украинские военные нанесли несколько ударов по районам российских оккупантов. Им также удалось приземлить восемь вражеских беспилотников.

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