ЗСУ понад 20 разів вдарили по окупантах за добу, — Генштаб

Український військовослужбовець стріляє з протитанкового гранатомета. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

За минулу добу українські військові завдали декілька ударів по районах російських окупантах. Їм також вдалося приземлити вісім ворожих безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Удари по загарбниках

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також сім — по ворожих зенітно-ракетних комплексах.

Українські військові знищили також російські БпЛА різного типу:

три розвідувальних;

п'ять ударних.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п'ять районів зосередження особового складу, два склади боєприпасів, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, два пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль противника", — йдеться у повідомленні.

Де зосереджується ворог

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

У Генштабі розповіли, що протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

Наразі епіцентром бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

На решті напрямках ситуація без істотних змін.

Нагадаємо, восьмий окремий полк спеціального призначення показав як виглядає Бахмут після атак росіян по ньому, які майже не припиняються. Так, на відео не лише видно, що місто розбомблене, у вирвах, а ще й лунають звуки вибухів на фоні.

Також ми писали, що 20 травня, Олександр Тарнавський опублікував успіхи угрупування військ "Таврія". За його словами, ЗСУ виконали майже тисячу вогневих завдань.

Додамо, вчора, 21 травня, Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові досі залишаються у Бахмуті. Російським окупантам не вдалося захопити місто в Донецькій області.