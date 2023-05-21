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Зеленський заявив, що українські військові досі залишаються у Бахмуті

21 травня 2023 14:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський заявив, що українські військові досі залишаються у Бахмуті
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Yves Herman/Pool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові досі залишаються у Бахмуті. Російським окупантам не вдалося захопити місто в Донецькій області. 

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Японії.

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За словами Зеленського, він чітко розуміє, що відбувається у місті Бахмут. 

"Ми бачимо, що країна, яка більша за нас у десятки разів, не може нас окупувати, не може виграти цю війну. І ми розуміємо, що ще трошки і ми будемо перемагати", — додав Зеленський.

Український лідер наголосив, що військові виконують дуже складні завдання у Бахмуті. 

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, Президент України Володимир Зеленський розповів, чи контролює Київ місто Бахмут. Він заперечив захоплення населеного пункту російськими окупантами.

Також ми писали, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вкотре заявив про нібито перемогу в Бахмуті 20 травня. Він також оголосив про намір його бійців вийти з міста 25 травня. 

Додамо, "вагнерівці" брешуть про повне захоплення Бахмута. Але ситуація у місті справді критична, українські війська ведуть важкі бої в районі "Літак".

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