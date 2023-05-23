Что происходит на фронте по состоянию на 23 мая: карты от ISW
Украинские войска на 23 мая обороняются на восточном направлении. Российские оккупационные войска предпринимают ограниченные попытки наступления на севере Луганской области и в районе Бахмута.
Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
Донбасс
Российские войска продолжают попытки наступления на Купянском направлении. В частности, в украинском Генштабе сообщили о безуспешных атаках в районе Масютовки.
Геолокационные кадры показывают, что оккупанты немного продвинулись на окраине Белогоровки.
На территории Донецкой области россияне неудачно атаковали на участках фронта вблизи Авдеевки, Первомайского, Новокалинового и Марьинки.
По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, оккупанты обстреляли Авдеевку кассетными боеприпасами.
В районе Бахмута украинские войска сохраняют позиции в укрепрайоне на западе города. Российские войска несколько продвинулись к югу от Бахмута, близ Белой Горы.
Юг
На территории Херсонской области российские оккупанты обстреливали позиции украинских войск в районе дельты Днепра.
Также оккупационная "администрация" опровергла информацию о возможном десанте украинской армии и переходе Сил обороны Украины через Днепр.
В Запорожской области самая напряженная ситуация на Запорожской АЭС. Так, оккупанты заявили, что украинская армия нанесла удар по ЗАЭС.
Напомним, что за событиями российско-украинской войны можно следить в режиме онлайн.