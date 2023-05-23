Что происходит на фронте по состоянию на 23 мая: карты от ISW

Украинские военные на фронте. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские войска на 23 мая обороняются на восточном направлении. Российские оккупационные войска предпринимают ограниченные попытки наступления на севере Луганской области и в районе Бахмута.

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Российские войска продолжают попытки наступления на Купянском направлении. В частности, в украинском Генштабе сообщили о безуспешных атаках в районе Масютовки.

Геолокационные кадры показывают, что оккупанты немного продвинулись на окраине Белогоровки.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

На территории Донецкой области россияне неудачно атаковали на участках фронта вблизи Авдеевки, Первомайского, Новокалинового и Марьинки.

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, оккупанты обстреляли Авдеевку кассетными боеприпасами.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

В районе Бахмута украинские войска сохраняют позиции в укрепрайоне на западе города. Российские войска несколько продвинулись к югу от Бахмута, близ Белой Горы.

Карта боев, Бахмут

Инфографика: ISW

Юг

На территории Херсонской области российские оккупанты обстреливали позиции украинских войск в районе дельты Днепра.

Также оккупационная "администрация" опровергла информацию о возможном десанте украинской армии и переходе Сил обороны Украины через Днепр.

Карта боев, Херсонская область

Инфографика: ISW

В Запорожской области самая напряженная ситуация на Запорожской АЭС. Так, оккупанты заявили, что украинская армия нанесла удар по ЗАЭС.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что за событиями российско-украинской войны можно следить в режиме онлайн.