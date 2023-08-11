Что известно о взрывах в нескольких областях Украины: прямой эфир Новини.live
11 августа 2023 10:56
Взрывы в Украине. Фото: Новини.LIVE
В пятницу, 11 августа, по всей стране объявили воздушную тревогу. В нескольких областях раздались взрывы.
Что известно об обстрелах
Воздушные силы сообщают, что с российского аэродрома Саваслейко взмыл МиГ-31К. Взрывы уже слышали в Киеве, Хмельнитчине и Винницкой области. В столице сбитая ракета упала на территории детской больницы.
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Напомним, россияне снова обстреляли Запорожскую область.
Также в Генштабе сообщили, сколько раз армия РФ обстреляла Украину за прошедшие сутки.