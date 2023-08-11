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Что известно о взрывах в нескольких областях Украины: прямой эфир Новини.live

11 августа 2023 10:56
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Что известно о взрывах в нескольких областях Украины: прямой эфир Новини.live
Взрывы в Украине. Фото: Новини.LIVE
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В пятницу, 11 августа, по всей стране объявили воздушную тревогу. В нескольких областях раздались взрывы.

Что известно об обстрелах

Воздушные силы сообщают, что с российского аэродрома Саваслейко взмыл МиГ-31К. Взрывы уже слышали в Киеве, Хмельнитчине и Винницкой области. В столице сбитая ракета упала на территории детской больницы.

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Детальнее в эфире Новости.LIVE.

Напомним, россияне снова обстреляли Запорожскую область.

Также в Генштабе сообщили, сколько раз армия РФ обстреляла Украину за прошедшие сутки.

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