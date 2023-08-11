Що відомо про вибухи в декількох областях України: прямий ефір Новини.live

Вибухи в Україні. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 11 серпня по всій країні оголосили повітряну тривогу. У кількох областях пролунали вибухи.

Що відомо про обстріли

Повітряні сили повідомляють, що з російського аеродрому Саваслейка злетів МіГ-31К. Вибухи вже чули у Києві, на Хмельниччині та Вінничині. У столиці збита ракета впала на території дитячої лікарні.

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Нагадаємо, росіяни знову обстріляли Запорізьку область.

Також у Генштабі повідомили, скільки разів армія РФ обстріляла Україну за минулу добу.