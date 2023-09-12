Что потеряла Россия после деоккупации "вышек Бойко": комментарий полковника ВСУ

Украинские военные на буровых платформах, известных как "вышки Бойко". Фото: ГУР

Возвращение "вышек Бойко" под контроль Украины усложнит радиотехническую разведку оккупантов на Юге. Кроме того, эта операция является мощной психологической оплеухой "второй армии мира", которая получила очередное символическое поражение.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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По словам Петра Черника, буровые платформы, известные как "вышки Бойко", были для окупантов местом размещения аппаратуры радиотехнической разведки и радиолокации.

"На этих платформах было удобно размещать эти устройства для контроля за украинским радиоэфиром", — подчеркнул эксперт.

Теперь российские войска эти площадки потеряли.

Оккупанты слепнут на Юге

Полковник ВСУ объяснил, что операция ГУР по возвращению украинского контроля над буровыми платформами в Черном море фактически ослепила россиян на Юге Украины. "К сожалению, не полностью, но очень серьезно", — подчеркнул эксперт, отметив, что у оккупантов есть и другие средства слежения.

Петр Черник объяснил — если сравнить эту слежку за украинскими судами, портами и другими объектами с созерцанием футбольного матча, то раньше россияне находились на первых рядах трибун стадиона, а теперь вынуждены передислоцироваться на задние ряды.

Пощечина россиянам в Черном море

"Это серьезная психологическая пощечина россиянам и большой моральный успех украинцев", — подчеркнул полковник ВСУ.

Военная составляющая здесь также присутствует, но она не так велика, как хотелось бы. Впрочем, проблем оккупантам операция по увольнению "вышек Бойко" все-таки добавила, заверил Петр Черник.

Напомним, что уникальную операцию по установлению контроля над "вышками Бойко" провели подразделения ГУР. В частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".