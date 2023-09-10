Українські військові професійно знищили станцію розвідки ворога: ефектне відео

Знищення станції російських окупантів. Фото: скриншот з відео

У Донецькій області українські військові виявили станцію розвідки Кредо-М1 російських окупантів. Вони професійно знищили її.

Відео опублікували СтратКом ЗСУ.

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По станції російських військ відпрацювали бійці ударної роти БпЛА 24 ОМБр "Рарог".

"На Донеччині бійці ударної роти БпЛА 24 ОМБр "Рарог" виявили російську станцію розвідки Кредо-М1 та влучно відпрацювали коптером", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 вересня, Збройні сили України ліквідували приблизно 490 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та засоби ППО.

Також ми писали, що командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про просування Сил оборони. За його словами, українські військові просунулися на понад 1 км на Таврійському напрямку.

Додамо, українські військові продовжують професійно знищувати російських окупантів та ворожу техніку. Так, оператори ударних дронів 103-ої окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України показали, як підірвали артилерійську гаубицю противника.