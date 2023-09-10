Українські військові професійно знищили станцію розвідки ворога: ефектне відео
У Донецькій області українські військові виявили станцію розвідки Кредо-М1 російських окупантів. Вони професійно знищили її.
Відео опублікували СтратКом ЗСУ.
Знищення станції противника
По станції російських військ відпрацювали бійці ударної роти БпЛА 24 ОМБр "Рарог".
"На Донеччині бійці ударної роти БпЛА 24 ОМБр "Рарог" виявили російську станцію розвідки Кредо-М1 та влучно відпрацювали коптером", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 9 вересня, Збройні сили України ліквідували приблизно 490 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та засоби ППО.
Також ми писали, що командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про просування Сил оборони. За його словами, українські військові просунулися на понад 1 км на Таврійському напрямку.
Додамо, українські військові продовжують професійно знищувати російських окупантів та ворожу техніку. Так, оператори ударних дронів 103-ої окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України показали, як підірвали артилерійську гаубицю противника.