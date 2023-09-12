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Що втратила Росія після деокупації "вишок Бойка": коментар полковника ЗСУ

12 вересня 2023 15:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Що втратила Росія після деокупації "вишок Бойка": коментар полковника ЗСУ
Українські військові на бурових платформах, відомих як "вишки Бойка". Фото: ГУР
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Повернення "вишок Бойка" під контроль України ускладнить радіотехнічну розвідку окупантів на Півдні. Крім того, ця операція є потужним психологічним ляпасом "другій армії світу", яка отримала чергову символічну поразку.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Практичні підсумки операції ГУР

За словами Петра Черника, бурові платформи, відомі як "вишки Бойка", були для окупантів місцем розміщення апаратури радіотехнічної розвідки та радіолокації.

"На цих платформах було зручно розташовувати ці пристрої для контролю за українським радіоефіром", — наголосив експерт.

Відтепер російські війська ці майданчики втратили.

Окупанти сліпнуть на Півдні

Полковник ЗСУ пояснив, що операція ГУР із повернення українського контролю над буровими платформами у Чорному морі фактично осліпила росіян на Півдні України. "На жаль, не повністю, але дуже серйозно", — підкреслив експерт, зазначивши, що у окупантів є й інші засоби стеження.

Петро Черник пояснив — якщо порівняти це стеження за українськими суднами, портами та іншими об’єктами із спогляданням футбольного матчу, то раніше росіяни перебували на перших рядах трибун стадіону, а тепер змушені передислокуватися на задні ряди.

Ляпас росіянам у Чорному морі

"Це серйозний психологічний ляпас росіянам і великий моральний успіх українців", — наголосив полковник ЗСУ.

Військова складова тут також присутня, але вона не така велика, як хотілося б. Втім, проблем окупантам операція зі звільнення "вишок Бойка" таки додала, запевнив Петро Черник.

Нагадаємо, що унікальну операцію зі встановлення контролю над "вишками Бойка" провели підрозділи ГУР. Зокрема, під контроль були повернуті  бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

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