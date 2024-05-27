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Шесть российских вертолетов приземлились на территории Беларуси — что известно

27 мая 2024 18:36
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Шесть российских вертолетов приземлились на территории Беларуси — что известно
Ми-24 в воздухе. Фото: Википедия
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Беларусь на расстоянии около 430 км от Украины 27 мая прилетели еще шесть российских вертолетов. Ранее паблик Белорусский Гаюн сообщал о прибытии двух вертолетов Ми-24 и Ми-8 ВКС РФ.

Об этом сообщает Белорусский Гаюн в Telegram в понедельник, 27 мая.

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В Беларусь прибывают первые российские военные вертолеты с момента вывода вертолетной группировки ВС РФ из Беларуси в августе 2023 года.

Ранее Белорусский Гаюн информировал, что 25 мая на аэродром "Барановичи" из российской Сещи прибыли два вертолета Ми-24 и Ми-8 Воздушно-космических сил РФ. Впоследствии выяснилось, что из РФ в Беларусь было переброшено больше вертолетов.

Шесть российских вертолетов приземлились на территории Беларуси — что известно - фото 1
Сообщение Белорусский Гаюн. Фото: скриншот, Telegram

Итак, сейчас на аэродроме в Барановичах находятся два разведывательных самолета Су-24МР ВКС РФ и по меньшей мере четыре истребителя Су-30СМ ВКС РФ, один вертолет Ми-24 и один вертолет Ми-8 ВКС РФ. Также на аэродроме "Лида" находится самолет Ил-22ПП ВКС РФ.

Ранее мы писали, что пока невозможно точно утверждать о том, пойдет ли союзница страны-агрессорки России Беларусь с войной против Украины, однако есть основания полагать, что этого все-таки не произойдет. Так утверждает спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Также возможность российского наступления из Беларуси прокомментировал экс-командир Азову Максим Жорин. Он заявил, что в настоящее время не существует непосредственной угрозы вторжения в Украину со стороны Беларуси.

Беларусь
самолет
вертолет
истребитель
война в Украине
війна

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