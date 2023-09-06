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Шмыгаль сообщил о 16 погибших в Константиновке

6 сентября 2023 15:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Шмыгаль сообщил о 16 погибших в Константиновке
Последствия обстрела Константиновки 6 сентября. Фото: t.me/Denys_Smyhal
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил информацию о ракетном обстреле Константиновки. Также он сообщил о 16 погибших в результате атаки РФ.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

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"Ужасный террористический акт России в Константиновке Донецкой области", — сообщил Шмыгаль.

Также премьер-министр указал, что в результате атаки рынка города погибло 16 человек, включая одного ребенка. Не менее 20 получили ранения. 

Все службы вовлечены в работу, пожар под контролем. 

"Мы оказываем помощь пострадавшим. Большое спасибо спасателям, полиции и медработникам на месте происшествия", — добавил он.

Напомним, что 6 сентября армия РФ обстреляла ракетами Константиновку Донецкой области. В результате атаки погибли 16 человек.

Кроме того, в Константиновской городской военной администрации накануне также сообщали о ракетном обстреле Константиновки. В результате обстрела ранение получил мужчина, впрочем, ранение у него несложное и его состояние стабильное. Погибших не обнаружили.

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