Шмыгаль рассказал, когда ВСУ начнут контрнаступление

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ тщательно готовятся к предстоящему контрнаступлению. При этом начало наступления будет зависеть от "оптимального момента" для того, чтобы "проявить успешность".

Об этом пишет Sky News.

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По словам Шмыгаля, контрнаступление начнется в подходящий момент, когда будет все полностью готово.

"Мы начнем контрнаступление незамедлительно, как только наше военное и политическое руководство примет соответствующее решение", — сказал он и добавил, что силы обороны сейчас аккуратно проводят подготовку к контрнаступлению, с тем чтобы его успех был абсолютным.

Также украинский премьер добавил, что украинская армия готовится тщательно, так как это важная операция и в ней нужно показать успех всему миру, союзникам и прежде всего украинцам.

Напомним, что в США заявили, что знают, когда именно начнется украинское контрнаступление. По их данным, Украина готовит наступление в следующие недели.

Ранее Кулеба объяснял, почему контрнаступление ВСУ не следует сразу воспринимать как решающее сражение.