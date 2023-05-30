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Шойгу назвал "потери" ВСУ за май

30 мая 2023 16:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Шойгу назвал "потери" ВСУ за май
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В высших военных кругах России была представлена оценка потерь в украинском военном составе. Согласно заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, с начала мая силы Украины потеряли в бою более 16 тысяч военных. 

Об єтом сообщают российские СМИ.

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Россияне заявляют, что за месяц включает в себя уничтожение 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 дронов, свыше 400 танков и других бронемашин, а также 238 артиллерийских установок и минометов.

Помимо этого, в ходе боевых действий якобы было перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов системы HIMARS, 16 ракет HARM, а также 29 крылатых ракет дальнего действия Storm Shadow.

Напомним, что продолжается 461 день полномасштабного вторжения РФ. Российские войска не оставляют попыток захватить Украину даже при больших потерях. За минувшие сутки, 29 мая, было ликвидировано более 400 оккупантов и почти 40 беспилотников.

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