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Шойгу посетил позиции оккупантов в Украине и наградил их медалями, — росСМИ

5 августа 2023 16:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Шойгу посетил позиции окупантов в Украине и наградил их медалями, — росСМИ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что якобы посетил передовые позиции оккупантов на фронте в Украине. По его словам, он был на Лиманском направлении.

Об этом пишут российские СМИ.

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Такую информацию обнародовали в Министерстве обороны РФ, однако оккупанты никак не подтвердили ее.

Также Шойгу рассказали, что танков Leopard вроде бы еще нет на линии боевого столкновения.

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Зачем приехал Шойгу

По информации российских пропагандистов, генерал награждал военных РФ медалями. Они получили ордена "за заслуги перед Отечеством", георгиевский крест и медали "За отвагу". Среди них были и те, кто получил именное оружие, а именно пистолеты Ярыгина.

Ситуация на фронте

Известно, что 4 августа в Мариуполе была зафиксирована переброска техники в сторону временно оккупированного Бердянска. Среди прочего были отмечены танки.

Напомним, не менее 82 российских олигархов имеют деловые связи с российской армией. Они способствуют поддержке войны в Украине.

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