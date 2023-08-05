Окупанти перекидають танки у бік Бердянська, — Андрющенко

Росіяни перекидають танки до Бердянська. Фото: скриншот

4 серпня в Маріуполі було зафіксовано перекидання техніки у бік тимчасово окупованого Бердянська. Серед іншого були помічені танки.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Вчора знову перекидання в бік Бердянська. Включаючи танки. Правда, у невеликій кількості", — зазначив Андрющенко.

Радник мера Маріуполя додав, що колона окупантів налічує 20 вантажівок, переважно з боєкомплектом.

"З них сім тентованих у окремому супроводі поліцаїв з пробісковими маячками прямо на Бердянську трасу. Танки на лафетах. За спостереженням — з ремонту / обслуговування на базах Новоазовського раойну в бік Бердянська", — резюмував Андрющенко.

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники посилили зачистки та репресії проти населення. Відтак, за тиждень під арешт потрапляють близько 100 громадян.



Нагадаємо, на тимчасово окуповані території загарбники звозять студентів РФ та використовують їх у пропагандистських цілях. Зокрема, створюють спеціальні "студентські трудові загони".