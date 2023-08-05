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Шойгу відвідав позиції окупантів в Україні та нагородив їх медалями, — росЗМІ

5 серпня 2023 16:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Шойгу відвідав позиції окупантів в Україні та нагородив їх медалями, — росЗМІ
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Очільник російського Міноборони Сергій Шойгу заявив, що начебто відвідав передові позиції окупантів на фронті в Україні. За його словами, він був на Лиманському напрямку. 

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Таку інформацію оприлюднили в Міністерстві оборони РФ, проте окупанти ніяк не підтвердили її. 

Також Шойгу розповіли, що танків Leopard начебто ще немає на лінії бойового зіткнення. 

Скриншот допису

Для чого приїхав Шойгу

За інформацією російських пропагандистів, генерал нагороджував військових РФ медалями. Вони отримали ордени "за заслуги перед Вітчизною", георгіївський хрест і медалі "За відвагу". Серед них були і ті, хто отримав іменну зброю, а саме пістолети Яригіна.

Ситуація на фронті

Відомо, що 4 серпня в Маріуполі було зафіксовано перекидання техніки у бік тимчасово окупованого Бердянська. Серед іншого були помічені танки.

Нагадаємо, щонайменше 82 російські олігархи мають ділові зв'язки з російською армією. Вони сприяють підтримці війни в Україні.

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