Шойгу заявив, що рф вживає необхідних заходів щодо нарощування боєприпасів

Сергій Шойгу

Міністр оборони рф Сергій Шойгу провів у штабі об'єднаного угруповання військ нараду. Він заявив, що росія вживає необхідних заходів щодо нарощування боєприпасів.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Міністр оборони рф наголосив, що обсяги поставок найбільш затребуваних боєприпасів визначено. Наразі вживають необхідних заходів для їх нарощення.

За словами Шойгу, кількість продукції, що випускається для забезпечення російських військ зросла кратно. Це стосується як звичайних, так і високоточних типів засобів ураження.

Він додав, що це дозволить виконувати поставлені російським диктатором володимиром путіним завдання на війні в Україні.

Нагадаємо, росія має намір збільшити чисельність систем протиповітряної оборони та сформувати нові підрозділи авіації вже у 2023 році.

Також ми писали, що законопроєкт Держдуми рф про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому кремль не планує проводити повну мобілізацію. Негайне підвищення, ймовірно, має на меті розширити призовний вік, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а потім зменшити загальні вимоги суспільства рф до призову в наступні роки.

Додамо, міністр оборони рф Сергій Шойгу вибухнув погрозами, коментуючи постачання Україні зброї. За його словами, такі кроки нібито тільки загострюють бойові зіткнення.