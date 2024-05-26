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Шольц против использования западного оружия для ударов по РФ, — СМИ

26 мая 2024 19:03
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Шольц против использования западного оружия для ударов по РФ, — СМИ
Канцлер ФРГ Олоф Шольц. Фото: dpa, picture-alliance
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставляемое киевскому режиму Германией оружие нельзя использовать для ударов по России. Он не видит причин изменять согласованные с Украиной правила использования поставленного оружия.

Об этом сообщает Tagesschau в воскресенье, 26 мая.

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Шольц не хочет изменять правила пользования оружием

На "гражданском диалоге" в Берлине канцлер Германии Шольц отверг призывы использовать поставленное оружие на территории России. Он отметил, что пока не видит причин изменять согласованные с Украиной правила использования поставленного оружия.

"Существуют четкие правила, которые согласованы с Украиной и работают по поставкам немецкого оружия. Во всяком случае, это моя позиция", — отметил Шольц.

Цель его политики по отношению к Украине — не допустить, чтобы это стало большой войной. Пока Германия поставляет оружие в Украину с условием, что его не будут использовать по территории РФ.

Но ввиду все более сложной военной ситуации внешний политик Зеленых Антон Гофрайтер призвал позволить Украине атаковать территорию России западным оружием.

"Речь идет о защите украинского населения ", — сказал Гофрайтер газете Funke.

Напомним, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса, поставляющие оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории России.

Также конгрессмены США обратились к министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить Украине разрешение использовать американское оружие против России.

Германия
оружие
военная помощь
Олаф Шольц
война в Украине
війна

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