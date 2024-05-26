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Шольц проти використання західної зброї для ударів по РФ, — ЗМІ

26 травня 2024 19:03
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Шольц проти використання західної зброї для ударів по РФ, — ЗМІ
Канцлер ФРН Олаф Шольц. Фото: dpa, picture-alliance
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що зброю, яка постачається київському режиму Німеччиною, не можна використовувати для ударів по Росії. Він наразі не бачить причин змінювати узгоджені з Україною правила використання поставленої зброї.

Про це повідомляє Tagesschau у неділю, 26 травня.

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Шольц не хоче змінювати правила користування зброєю

На "громадянському діалозі" в Берліні канцлер Німеччини Шольц відкинув заклики використати поставлену зброю на території Росії. Він наголосив на тому, що наразі не бачить причин змінювати узгоджені з Україною правила використання поставленої зброї.

"Існують чіткі правила, які погоджені з Україною і які працюють щодо поставок німецької зброї. У всякому разі, це моя позиція", — зазначив Шольц.

Мета його політики щодо України — не допустити, щоб це стало великою війною. Наразі Німеччина постачає зброю до України із умовою, що її не будуть використовувати по території РФ.

Та зважаючи на дедалі складнішу військову ситуацію, зовнішній політик Зелених Антон Гофрайтер закликав дозволити Україні атакувати територію Росії західною зброєю.

"Мова йде про захист українського населення", — сказав Гофрайтер газеті Funke.

Нагадаємо, що Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів на території Росії. 

Також конгресмени США звернулися до міністра оборони Ллойда Остіна з проханням надати Україні дозвіл використовувати американську зброю проти Росії. 

Німеччина
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військова допомога
Олаф Шольц
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